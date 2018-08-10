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В выходные закроют перекресток Революции и Компроса

В выходные закроют перекресток Революции и Компроса

Это связано с устройством сетей газоснабжения. Участок перекроют в ночь на 13 июля и восстановят движение на нем в ночь на понедельник. Из-за работ в выходные изменится расписание общественного транспорта.
Шквал в центре Перми стал самым сильным за четыре года

Шквал в центре Перми стал самым сильным за четыре года

По словам специалистов, судя по разрушениям в городе, скорость ветра 10 июля превышала 20 м/с.
В Перми сильный ветер вырывал деревья с корнями и сломал арт-объект

В Перми сильный ветер вырывал деревья с корнями и сломал арт-объект

Краевое МЧС 9 июля выпустило штормовое предупреждение. В сообщении говорилось о возможных грозах, ливнях и ветре до 20 м/с.
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В Перми на Центральном рынке горит несколько зданий
11 июл 18:50

В Перми на Центральном рынке горит несколько зданий

Сильный пожар произошел в районе Центрального рынка, огнем охвачены крыши нескольких зданий. На место происшествия прибыли пожарные.
Пермский фонд соцстрахования через суд обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалиду
11 июл 17:30

Пермский фонд соцстрахования через суд обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалиду

Пермячка купила своему сыну прогулочную кресло-коляску с ручным приводом для детей-инвалидов. Когда она обратилась за компенсацией в Пермское региональное отделение фонда социального страхования, ей отказали.
За полгода в ДТП погибли 19 пермяков
11 июл 17:24

За полгода в ДТП погибли 19 пермяков

Районами с наибольшим количеством смертельных ДТП стали Мотовилихинский и Орджоникидзевский – в каждом погибло по шесть человек. Три пермяка погибли в Кировском районе, по двое в Дзержинском и Ленинском.
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Фестиваль Seasons
27-28 июл июл

Фестиваль Seasons

27 и 28 июля журнал Seasons of life проводит свой традиционный большой летний фестиваль, который в этот раз состоится  в «Хохловке».  Впервые за 15 лет он объединит четыре фестивал...
Пермские энергетики подвели итоги работы за полгода
11 июл 16:51

Пермские энергетики подвели итоги работы за полгода

За первое полугодие 2019 года cпециалисты «Россети Урал» - «Пермэнерго» присоединили к электрическим сетям почти  4900 новых потребителей.
В Горнозаводском районе нефтевоз испортил участок земли
11 июл 16:43

В Горнозаводском районе нефтевоз испортил участок земли

В июне 2019 года на автомобильной дороге «Горнозаводск – граница Свердловской области» в кювет опрокинулся автомобиль «Урал», перевозивший дизельное топливо.  Нефтепродукты разлились на землю.
Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы
11 июл 16:21

Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы

В рекламе «Божественной шаурмы» был использован христианский образ, что возмутило церковь.
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 «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. 
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