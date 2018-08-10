В выходные закроют перекресток Революции и КомпросаЭто связано с устройством сетей газоснабжения. Участок перекроют в ночь на 13 июля и восстановят движение на нем в ночь на понедельник. Из-за работ в выходные изменится расписание общественного транспорта.
Шквал в центре Перми стал самым сильным за четыре годаПо словам специалистов, судя по разрушениям в городе, скорость ветра 10 июля превышала 20 м/с.
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В Перми сильный ветер вырывал деревья с корнями и сломал арт-объектКраевое МЧС 9 июля выпустило штормовое предупреждение. В сообщении говорилось о возможных грозах, ливнях и ветре до 20 м/с.
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главные события перми
11 июл 18:50
В Перми на Центральном рынке горит несколько зданийСильный пожар произошел в районе Центрального рынка, огнем охвачены крыши нескольких зданий. На место происшествия прибыли пожарные.
11 июл 17:30
Пермский фонд соцстрахования через суд обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалидуПермячка купила своему сыну прогулочную кресло-коляску с ручным приводом для детей-инвалидов. Когда она обратилась за компенсацией в Пермское региональное отделение фонда социального страхования, ей отказали.
11 июл 17:24
За полгода в ДТП погибли 19 пермяковРайонами с наибольшим количеством смертельных ДТП стали Мотовилихинский и Орджоникидзевский – в каждом погибло по шесть человек. Три пермяка погибли в Кировском районе, по двое в Дзержинском и Ленинском.
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27-28 июл июл
Фестиваль Seasons27 и 28 июля журнал Seasons of life проводит свой традиционный большой летний фестиваль, который в этот раз состоится в «Хохловке». Впервые за 15 лет он объединит четыре фестивал...
11 июл 16:51
Пермские энергетики подвели итоги работы за полгодаЗа первое полугодие 2019 года cпециалисты «Россети Урал» - «Пермэнерго» присоединили к электрическим сетям почти 4900 новых потребителей.
11 июл 16:43
В Горнозаводском районе нефтевоз испортил участок землиВ июне 2019 года на автомобильной дороге «Горнозаводск – граница Свердловской области» в кювет опрокинулся автомобиль «Урал», перевозивший дизельное топливо. Нефтепродукты разлились на землю.
11 июл 16:21
Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмыВ рекламе «Божественной шаурмы» был использован христианский образ, что возмутило церковь.
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